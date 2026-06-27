Estate Priolese 2026, affidati i servizi per le manifestazioni di giugno e luglio

PRIOLO GARGALLO – Il Comune di Priolo Gargallo ha formalizzato gli affidamenti per i servizi necessari alla realizzazione dell’Estate Priolese 2026, il cartellone di manifestazioni previste per i mesi di giugno e luglio. Con determina dirigenziale n. 216 del 18 giugno 2026, il Responsabile del Settore II ha impegnato una spesa complessiva di € 20.632,70 IVA compresa.
Obiettivo: svago e intrattenimento per cittadini e visitatori
L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di organizzare una serie di spettacoli di vario genere con l’obiettivo di “offrire momenti di svago e intrattenimento ai cittadini e ai visitatori, rendendo più piacevoli le serate estive”, come si legge nella determina.
Il programma dell’Estate Priolese 2026 era stato approvato con precedente determinazione dirigenziale n. 1438 del 16 giugno 2026.
La ripartizione delle spese
Gli affidamenti, disposti mediante procedura diretta, riguardano i seguenti servizi:
Diritti SIAE: € 5.340,00
Copertura dei diritti d’autore per tutte le manifestazioni musicali, spettacoli dal vivo ed eventi culturali previsti nel cartellone estivo.
Servizio di sicurezza non armato: € 6.026,40
Garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante lo svolgimento degli eventi, con personale specializzato per la gestione delle aree e del pubblico.
Service audio/luci (primo affidamento): € 4.320,00
Fornitura di impianti audio e luci professionali per una parte delle manifestazioni in programma.
Service audio/luci (secondo affidamento): € 7.175,60
Ulteriore servizio tecnico audio-luci per coprire le restanti date o location del cartellone estivo, garantendo standard qualitativi elevati per tutti gli spettacoli.
Diritti cinematografici: € 518,40
Copertura dei diritti per eventuali proiezioni cinematografiche previste nella programmazione.
Noleggio bagni chimici mobili: € 2.660,00
Installazione di servizi igienici temporanei nelle aree degli eventi per garantire comfort e igiene al pubblico.
Due service per garantire copertura completa
La presenza di due distinti affidamenti per il service audio/luci – per un totale complessivo di € 11.495,60 – garantisce la copertura tecnica professionale di tutte le manifestazioni previste, probabilmente distribuite su date e location diverse nell’ambito della programmazione di giugno e luglio.
Durata e modalità
I servizi copriranno l’intera programmazione estiva di giugno e luglio 2026. La liquidazione avverrà con successive determinazioni, dopo verifica delle prestazioni effettuate e dietro presentazione di regolari fatture.