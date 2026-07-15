Floridia e Solarino accomunate dal dolore per Martin

Martin, il sedicenne che ha perso la vita la scorsa notte a causa di un incidente di moto, frequentava la scuola di formazione professionale ARS di Floridia, dove era iscritto al primo anno di Operatore della Riparazione dei veicoli a motore.

Profondo il cordoglio delle comunità di Solarino e di Floridia, che trepidano per le condizioni di salute dell’altro giovane, ricoverato in prognosi riservata in ospedale a causa delle lesioni riportate nell’impatto fra le due moto.

Il sindaco di Floridia, Marco Carianni, si è recato in ospedale per sincerarsi delle condizioni di salute dei due feriti e per stringersi al dolore dei familiari di Martin.

“In queste ore – afferma il sindaco di Solarino, Tiziano Spada – il nostro pensiero è rivolto anche agli altri tre ragazzi coinvolti nell’incidente e alle loro famiglie, che stanno vivendo momenti di profonda angoscia. In particolare, c’è grande apprensione per il giovane di Solarino che nelle prossime ore dovrà sottoporsi a un delicato intervento chirurgico”.

“Alla famiglia di Martin – prosegue Spada – giungano le mie più sentite e sincere condoglianze. L’intera comunità si stringe attorno a loro in questo momento di immenso dolore”.