Fillea Cgil: una targa per “Pozzallo, nata sul mare. Naturalmente accogliente”

La delegazione Fillea Cgil ha consegnato oggi una targa al sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, per ringraziare una città che ha saputo accogliere il forum sindacale costruzioni migranti dell’Euromediterraneo del 12 e 13 giugno a Pozzallo.

La consegna è avvenuta da parte della delegazione composta dal segretario generale, Giovanni Pistorio e dal componente della segreteria, Salvo Carnevale, insieme ai rappresentanti della Cgil Ragusa, Giuseppe Roccuzzo, segretario generale e Francesco Pisana, componente della segreteria per l’ospitalità, la collaborazione istituzionale e il supporto garantiti nell’organizzazione dell’importante appuntamento internazionale.

“Pozzallo è nata sul mare – dichiarano Giovanni Pistorio e Salvo Carnevale – ed è naturalmente accogliente. È una città che da sempre rappresenta un ponte tra popoli e culture del Mediterraneo, capace di trasformare la propria vocazione geografica in una straordinaria capacità di inclusione e dialogo“.

Un momento di confronto

Il Primo Forum dell’Euromediterraneo ha rappresentato un momento di confronto tra organizzazioni sindacali, istituzioni, mondo accademico e realtà sociali di diverse parti del Mediterraneo sui temi del lavoro, della sicurezza, dei diritti, della pace e della cooperazione internazionale.

“La disponibilità dell’amministrazione comunale e del sindaco Ammatuna – proseguono i rappresentanti della Fillea Cgil Sicilia – ha contribuito in maniera determinante alla buona riuscita dell’iniziativa. Per questo, abbiamo voluto lasciare un segno tangibile della nostra gratitudine, nella convinzione che il rapporto costruito in questi mesi possa continuare a rafforzarsi”.