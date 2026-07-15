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Pozzallo, Sicilia, Sociale

Fillea Cgil: una targa per “Pozzallo, nata sul mare. Naturalmente accogliente”

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La delegazione Fillea Cgil ha consegnato oggi una targa al sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, per ringraziare una città che ha saputo accogliere il forum sindacale costruzioni migranti dell’Euromediterraneo del 12 e 13 giugno a Pozzallo.

La consegna è avvenuta da parte della delegazione composta dal segretario generale, Giovanni Pistorio e dal componente della segreteria, Salvo Carnevale, insieme ai rappresentanti della Cgil Ragusa, Giuseppe Roccuzzo, segretario generale e Francesco Pisana, componente della segreteria per l’ospitalità, la collaborazione istituzionale e il supporto garantiti nell’organizzazione dell’importante appuntamento internazionale.

Pozzallo è nata sul mare – dichiarano Giovanni Pistorio e Salvo Carnevale – ed è naturalmente accogliente. È una città che da sempre rappresenta un ponte tra popoli e culture del Mediterraneo, capace di trasformare la propria vocazione geografica in una straordinaria capacità di inclusione e dialogo“.

Un momento di confronto

Il Primo Forum dell’Euromediterraneo ha rappresentato un momento di confronto tra organizzazioni sindacali, istituzioni, mondo accademico e realtà sociali di diverse parti del Mediterraneo sui temi del lavoro, della sicurezza, dei diritti, della pace e della cooperazione internazionale.

La disponibilità dell’amministrazione comunale e del sindaco Ammatuna – proseguono i rappresentanti della Fillea Cgil Sicilia – ha contribuito in maniera determinante alla buona riuscita dell’iniziativa. Per questo, abbiamo voluto lasciare un segno tangibile della nostra gratitudine, nella convinzione che il rapporto costruito in questi mesi possa continuare a rafforzarsi”.

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