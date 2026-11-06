Forza Italia Sicilia, Minardo alle Ciminiere: «Partito aperto per un rinnovamento reale, priorità alla casa e alla rigenerazione»

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CATANIA – «Stiamo lavorando a costruire una Forza Italia improntata all’apertura, al rinnovamento e al cambiamento. Non è un lavoro fine a se stesso, perché la Sicilia cambia se c’è una politica che parla meno di sé e più dei problemi delle persone». Con queste parole il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, ha aperto il suo messaggio indirizzato ai partecipanti al convegno “Emergenza abitativa. Dal Piano casa al nuovo codice dell’edilizia e delle costruzioni”, svoltosi presso il complesso Le Ciminiere di Catania.

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L’iniziativa, promossa dal deputato nazionale Giuseppe Castiglione – a cui Minardo ha rivolto un sentito ringraziamento per l’organizzazione –, ha visto il confronto tra rappresentanti politici, categorie professionali e mondo accademico sulle sfide urbanistiche e sociali dell’Isola.

Il nuovo corso politico e il confronto con i territori

Nel corso del suo intervento, il vertice regionale azzurro ha tracciato la linea strategica del partito per i prossimi appuntamenti politici ed amministrativi:

Apertura all’esterno : Minardo ha evidenziato la necessità per le forze politiche di superare l’autoreferenzialità delle assemblee interne per aprire un dialogo strutturato con imprese, università e tecnici del settore.

: Minardo ha evidenziato la necessità per le forze politiche di superare l’autoreferenzialità delle assemblee interne per aprire un dialogo strutturato con imprese, università e tecnici del settore. Semplificazione normativa: Il rinnovamento edilizio passa attraverso norme più snelle in grado di garantire tempi certi agli operatori economici e agli investitori locali.

La sfida dell’emergenza abitativa

Il tema centrale del summit catanese ha riguardato gli interventi urgenti da mettere in campo a favore del tessuto sociale ed urbano siciliano:

«L’emergenza abitativa riguarda giovani coppie, famiglie e quartieri che aspettano da anni di essere rigenerati. Regole edilizie chiare e semplici significano tempi certi per chi progetta, costruisce e investe. Un partito che vuole essere utile deve uscire dalle proprie stanze e misurarsi sui problemi concreti, anche con chi la pensa diversamente».

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