Gli autotrasportatori siciliani bloccano i porti: protesta contro il caro navi

Dovrebbe scattare domattina la protesta degli autotrasportatori siciliani contro il caro navi: è stato annunciato che verranno bloccati i porti e sono previsti disagi. La protesta era stata annunciata da Mariano Ferro, leader dei Forconi, movimento che nel gennaio del 2012 paralizzò l’economia che viaggiava sui Tir in Sicilia. In una nota UN.I.COOP. Sicilia dice che sarà presente al fianco degli a autotrasportatori dell’Aitras nel corso delle manifestazioni di protesta previste nei porti siciliani. Il presidente degli autotrasportatori siciliani Salvatore Bella auspica di avere risposte dalle istituzioni sui costi che i padroncini devo sopportare per lavorare.

