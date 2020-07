I Sommozzatori dei Vigili del Fuoco potenziano il servizio presso il Reparto Volo di Catania (Video)

Dal 6 luglio al 30 settembre i Sommozzatori dei Vigili del fuoco della Sicilia assicureranno il servizio di soccorso anche presso il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania.

La Direzione Centrale per l’Emergenza ha infatti predisposto il potenziamento di tale servizio attivando, in via sperimentale, l’assetto “Sommozzatori con elicottero” e dislocando 2 specialisti Sommozzatori che lavoreranno congiuntamente al Reparto Volo di Catania, assicurando in tal modo una maggiore rapidità d’intervento su scenari incidentali costituiti da specchi d’acqua aperti (mare e lago) di cui la regione Sicilia è caratterizzata.

In un territorio vastissimo, quale quello siciliano appunto, gli aspetti operativi legati al fattore tempo sono infatti fondamentali ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza del soccorso a mare.

Il servizio implementa quello ordinariamente svolto dai nuclei SMZ di Palermo e di Catania e prevede il coinvolgimento del personale di ambedue i nuclei.

Comments

comments