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Marina di Melilli, Notizie, Sicilia

Marina di Priolo, al via il trenino elettrico gratuito: navetta tra parcheggi e litorale

Redazione0 Comments2 Mins Read

Priolo Gargallo – È entrata nel vivo la Stagione Estiva a Marina di Priolo. Da oggi è operativo il trenino elettrico turistico gratuito, che fungerà da navetta di collegamento tra i parcheggi esterni e il litorale.

Trenino attivo tutti i giorni con doppio turno

Il trenino sarà attivo tutti i giorni, con i seguenti orari: 09:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00.
Questo l’itinerario: stabilimento IAS / ingresso dello stabilimento ENEL e viceversa.

Bus Mare diurno esteso fino al 15 settembre

Il servizio Bus Mare diurno ha preso il via il 15 giugno ed è stato esteso fino al 15 settembre. Dal 1° luglio partirà anche la linea mare notte.

«Rispetto allo scorso anno, quando il servizio diurno terminava il 31 agosto – fanno sapere il Sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Mare Federica Limeri – l’Amministrazione ha deciso di estendere la scadenza per permettere a residenti e turisti di continuare a godere del mare anche nelle prime settimane di settembre, senza rinunciare a un collegamento comodo e sostenibile verso il nostro litorale».

Linea mare notte e navette dal 1° luglio

A partire dal 1° luglio entrerà in funzione anche la linea mare notte, pensata per collegare il centro alla zona balneare durante le serate estive.

Sempre dal 1° luglio saranno attivi i bus navetta lungo il litorale, ogni sabato, domenica e festivi, dalle 08:30 alle 18:30.

Lido comunale già allestito

Il lido comunale è già stato allestito qualche giorno fa.

Pass parcheggio gratuito per i residenti

Sono attivi i pass per il parcheggio gratuito dei residenti sulle strisce blu di Marina di Priolo. Il pass deve essere obbligatoriamente esposto e in caso di dimenticanza si rischia di incorrere in una sanzione amministrativa.

I pass mare rilasciati negli anni scorsi sono ancora validi: per il rilascio di nuovi tagliandi ci si potrà rivolgere al Comando di Polizia Municipale.

Parcheggi: le regole per residenti e turisti

I non residenti potranno parcheggiare sulle strisce blu pagando un ticket.
Sulle strisce bianche si potrà invece posteggiare gratuitamente.
Le strisce gialle sono riservate ai disabili in possesso dell’apposito tesserino.

By Redazione

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