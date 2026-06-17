Niscemi, scontro frontale sulla SP11

Niscemi, – Incidente stradale intorno alle 13:00 di oggi, lungo la SP11, nel territorio di Niscemi. Per cause ancora in corso di accertamento, una Kia Sportage e una Citroën di vecchio modello si sono scontrate frontalmente.

Intervento di Polizia, Vigili del Fuoco e 118

Sul posto sono intervenuti immediatamente la Polizia, i Vigili del Fuoco e il 118. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e l’area circostante.

Soccorsi ai feriti

Il personale del 118 ha prestato i primi soccorsi agli occupanti dei due veicoli coinvolti. Al momento non si hanno notizie ufficiali sulle condizioni delle persone ferite.

Dinamica in fase di accertamento

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato allo scontro frontale.

Traffico rallentato sulla SP11

L’incidente ha causato rallentamenti al traffico lungo la SP11. Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine presenti sul posto.

Aggiornamenti in corso

La situazione è costantemente monitorata. Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulle cause dell’incidente.