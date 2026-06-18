“Offendere una donna nelle istituzioni è inaccettabile”

«Ho appreso con dispiacere di quanto accaduto in queste ore in Consiglio comunale a Siracusa, dove la Presidente del Consiglio è stata oggetto di un attacco offensivo e sessista da parte del capogruppo di Forza Italia. Parole che non dovrebbero mai essere pronunciate». Lo afferma in una nota la vicecapogruppo di Forza Italia al Senato, Daniela Ternullo.
«Voglio rivolgere le mie scuse personali e sincere alla Presidente. Nessuna donna dovrebbe essere offesa o sminuita in ragione del proprio genere, men che meno all’interno delle istituzioni».
«Questi comportamenti non rispecchiano i valori di Forza Italia, un Partito liberale che crede nella dignità della persona e nella parità tra uomo e donna. Certi atteggiamenti non apparterranno mai alla nostra cultura politica».