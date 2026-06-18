Emergenza idrica: approvata la mozione per gli indennizzi

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la mozione che impegna l’Amministrazione a farsi portavoce presso il gestore del servizio idrico, l’ATI Idrica, Arera e gli altri enti competenti delle richieste di tutela, indennizzo e compensazione per i disagi causati dalle prolungate interruzioni dell’erogazione dell’acqua in diverse zone della città.

Un atto politico ritenuto significativo dal gruppo consiliare del Partito Democratico, che sottolinea la necessità di sostenere cittadini, attività commerciali, imprese e strutture ricettive colpite da un disservizio che sta incidendo sulla vita quotidiana, sull’economia locale e sull’immagine del territorio.

La mozione prevede che il Comune assuma un ruolo attivo nei confronti del gestore del servizio, chiedendo l’individuazione di forme di ristoro economico, indennizzi, compensazioni tariffarie o accrediti in bolletta per gli utenti che hanno subito disagi particolarmente gravi o prolungati.

Nel corso del dibattito è stato affrontato anche il tema dell’imposta di soggiorno. Tra le proposte discusse, la possibilità di valutare misure straordinarie e temporanee di sospensione, riduzione o esenzione del tributo nei casi documentati di persistente assenza del servizio idrico, con particolare attenzione alle strutture ricettive penalizzate dall’emergenza.

Secondo i promotori, l’obiettivo è quello di dare un segnale concreto a cittadini e imprese, affinché le conseguenze di un servizio essenziale non funzionante non ricadano esclusivamente su chi ne subisce gli effetti.

Durante la discussione in Aula non sono mancate le polemiche. Più volte è stata evidenziata l’assenza del sindaco, che detiene la delega al servizio idrico. Per il gruppo del Pd sarebbe stato opportuno un confronto diretto in Consiglio Comunale su una questione considerata particolarmente delicata per la comunità.

Il Partito Democratico ha infine annunciato che continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della vicenda, monitorando gli esiti delle interlocuzioni con gli enti competenti e mantenendo alta l’attenzione sul tema nell’interesse dei cittadini.