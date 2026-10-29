IACP Siracusa, Auteri presenta un esposto in Procura sulla nomina del direttore generale

SIRACUSA – Nuovi sviluppi istituzionali attorno alle procedure di selezione verticistica dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari (IACP) di Siracusa. Il deputato regionale Carlo Auteri ha formalmente depositato un esposto presso la Procura della Repubblica di Siracusa, chiedendo di svolgere accertamenti sulla regolarità dell’iter avviato per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’ente.
L’iniziativa giudiziaria giunge a coronamento di un percorso di verifiche iniziato nei mesi scorsi, durante il quale erano già state inoltrate segnalazioni al Dipartimento regionale delle Infrastrutture, una richiesta di chiarimento alla Commissione Antimafia dell’ARS e una diffida ufficiale trasmessa lo scorso 14 ottobre.
I nodi della procedura: dall’avviso originario ai verbali del Cda
Al centro del documento presentato agli inquirenti figurano le diverse fasi della selezione, con particolare attenzione all’avviso pubblico iniziale e alla successiva decisione di riaprire i termini per la presentazione delle candidature.
Auteri sollecita la Magistratura a esaminare la documentazione amministrativo-contabile, gli atti di programmazione del personale, i pareri tecnici e le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione, includendo la nota regionale del 22 settembre e i rilievi eventualmente formulati dal Collegio sindacale.
«Ho ritenuto necessario sottoporre la documentazione all’attenzione della Procura affinché siano gli organi competenti a valutare la regolarità degli atti, come sollecitato e sollevato più volte sia da me sia dal consigliere del Cda Sangregorio.
Da luglio ho sollevato una serie di questioni chiedendo che venissero esaminate nelle sedi preposte. Continuerò a seguire questa vicenda per assicurare che una nomina così importante per un ente pubblico avvenga nel pieno rispetto delle norme».
«Nessuna accusa individuale, obiettivo è fare chiarezza»
Il parlamentare dell’Assemblea Regionale Siciliana ha precisato che l’esposto non prefigura ipotesi di responsabilità penali a carico di singoli individui, ma rappresenta uno strumento per promuovere una verifica approfondita sulla correttezza dell’azione amministrativa:
«La trasparenza delle procedure è un principio che deve valere per tutti ed è corretto affidare ogni valutazione agli organi competenti. Il mio obiettivo è fare chiarezza nell’interesse dell’Istituto, dei cittadini e della credibilità delle istituzioni».
— Carlo Auteri, Deputato Regionale
Spetterà ora all’Autorità Giudiziaria valutare l’eventuale acquisizione di ulteriori atti e stabilire se sussistano profili di rilevanza penale nell’operato dell’IACP siracusano.
Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale