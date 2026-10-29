Siracusa, i Carabinieri eseguono ordine di carcerazione: arrestato un 43enne per minacce e lesioni aggravate

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SIRACUSA – Prosegue l’attività di controllo e contrasto ai reati contro la persona da parte delle forze dell’ordine sul territorio siracusano. I Carabinieri della Stazione di Siracusa hanno tratto in arresto un uomo di 43 anni, siracusano, dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

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Il provvedimento restrittivo scaturisce dall’iter giudiziario relativo a una serie di episodi di violenza e condotte illecite verificatisi in città un decennio fa.

Condanna per fatti risalenti al 2016

L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti specifici per reati contro la persona, è stato riconosciuto colpevole dei reati di minacce e lesioni personali aggravate, commessi a Siracusa nel corso del 2016.

A seguito dell’esecutività della sentenza, la Procura ha disposto l’ordine di carcerazione per il recupero della pena residua, quantificata in un anno e due mesi di reclusione.

Trasferimento nella struttura penitenziaria di Cavadonna

Dopo le formalità di rito espletate presso i locali della Stazione dell’Arma, i Carabinieri hanno provveduto ad associare il quarantatreenne presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, dove sconterà la pena comminata dall’Autorità Giudiziaria.

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