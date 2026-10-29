Un nuovo scuolabus per Sortino grazie alla Finanziaria regionale. Carta: «Servizio più stabile per le famiglie»

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SORTINO (SR) – Importanti novità per il sistema scolastico e per la mobilità studentesca nel Comune di Sortino. Grazie alle risorse stanziate all’interno della Legge Finanziaria della Regione Siciliana per l’anno 2026, l’ente locale potrà beneficiare dei fondi destinati all’acquisto di un nuovo scuolabus.

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A darne notizia è l’onorevole Giuseppe Carta, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, che ha evidenziato il valore strategico di questa misura volta a potenziare i servizi essenziali dedicati alle comunità locali.

La norma approvata dal Parlamento siciliano autorizza espressamente l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale a erogare un contributo straordinario complessivo pari a 1 milione e 575 mila euro.

Tale somma verrà ripartita equamente tra 21 Comuni dell’isola – tra i quali rientra Sortino – per l’acquisto diretto di veicoli moderni ed efficienti destinati al trasporto degli alunni e del personale scolastico.

L’esponente politico ha rimarcato l’impatto positivo che la misura avrà sulla gestione quotidiana dei servizi d’istruzione sul territorio:

«L’arrivo di un nuovo scuolabus rappresenta un risultato concreto per Sortino e per le famiglie che ogni giorno fanno affidamento sul servizio di trasporto scolastico. Il nostro obiettivo è fare in modo che la mobilità per i ragazzi possa diventare finalmente costante, affidabile e duratura.

Investire nel trasporto scolastico, migliorando i servizi essenziali nei nostri comuni, significa sostenere concretamente il diritto allo studio, agevolare i genitori nelle esigenze quotidiane e garantire ai nostri ragazzi maggiori opportunità e sicurezza».