Siracusa: fissati i funerali per il 15enne vittima di incidente stradale

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Sono stati fissati per domani, Venerdì 30 ottobre alle 9,30, nella chiesa del Sacro Cuore a Siracusa, i funerali di Simon, il 15enne vittima lunedì scorso di un incidente stradale alla Pizzuta. Ad officiare il rito sarà padre Salvatore Sudano. Oggi è stata aperta la camera ardente e già sono tante le persone, soprattutto giovani amici e conoscenti della vittima, a porgere l’estremo saluto allo sfortunato studente del liceo scientifico Einaudi.

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La Procura di Siracusa, intanto, procede nell’inchiesta per omicidio stradale. La polizia municipale ha eseguito i rilievi scientifici sulla scorta dei quali sarà possibile agli inquirenti stabilire la dinamica e le responsabilità dello scontro tra un’utilitaria e lo scooter su cui viaggiava Simon insieme con il padre, rimasto ferito.

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