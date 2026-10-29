Bonus Bici 2026 a Priolo Gargallo: riaperti i termini per i contributi a fondo perduto fino a 400 euro

Riaperta la misura comunale per l’acquisto di biciclette tradizionali, a pedalata assistita e ciclomotori. Riconosciuto il 50% della spesa sostenuta per incentrare la mobilità sostenibile.
di Redazione
29 Ottobre 2026
PRIOLO GARGALLO (SR) – Nuova opportunità per i cittadini di Priolo Gargallo sensibili alle tematiche ambientali e alla mobilità a impatto zero. L’Amministrazione comunale ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze relative al Bonus Bici 2026, una misura finalizzata all’erogazione di contributi economici a fondo perduto per l’acquisto di mezzi di trasporto ecologici.
L’incentivo copre diverse tipologie di veicoli ed è rivolto a sostenere la transizione verso una mobilità sempre più verde sul territorio urbano.
Requisiti e dettagli del contributo: fino a 400 euro
Nello specifico, il bando comunale consente di richiedere il contributo per l’acquisto di:
- Biciclette tradizionali
- Biciclette a pedalata assistita (e-bike)
- Ciclomotori elettrici o a basse emissioni
Saranno ammessi all’agevolazione esclusivamente gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026 e nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione ufficiale del bando sul sito istituzionale dell’Ente. Le domande dovranno essere presentate complete di tutta la documentazione contabile e personale richiesta, pena l’inammissibilità dell’istanza.
Le dichiarazioni del Sindaco Gianni e del Vicesindaco Biamonte
L’intervento è stato commentato con soddisfazione dai vertici dell’Amministrazione comunale, che hanno evidenziato la portata strategica del provvedimento:
«Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, fino ad un massimo rimborsabile pari a 400 euro.
Questa misura rappresenta un investimento concreto per incentivare la mobilità sostenibile, offrendo ai cittadini un’opportunità importante per scegliere mezzi di trasporto più ecologici e rispettosi dell’ambiente. Invitiamo tutti gli interessati a consultare con attenzione il bando e a presentare la domanda nei termini stabiliti».
— Pippo Gianni, Sindaco di Priolo Gargallo, e Alessandro Biamonte, Vicesindaco
Tutti i dettagli, i moduli di domanda e i criteri di priorità sono consultabili e scaricabili dal portale ufficiale del Comune di Priolo Gargallo.
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