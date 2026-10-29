Bonus Bici 2026 a Priolo Gargallo: riaperti i termini per i contributi a fondo perduto fino a 400 euro

Seguici e aiutaci a crescere

Read this article in English→

Riaperta la misura comunale per l’acquisto di biciclette tradizionali, a pedalata assistita e ciclomotori. Riconosciuto il 50% della spesa sostenuta per incentrare la mobilità sostenibile.

di Redazione

29 Ottobre 2026

PRIOLO GARGALLO (SR) – Nuova opportunità per i cittadini di Priolo Gargallo sensibili alle tematiche ambientali e alla mobilità a impatto zero. L’Amministrazione comunale ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze relative al Bonus Bici 2026, una misura finalizzata all’erogazione di contributi economici a fondo perduto per l’acquisto di mezzi di trasporto ecologici.

Pubblicità

L’incentivo copre diverse tipologie di veicoli ed è rivolto a sostenere la transizione verso una mobilità sempre più verde sul territorio urbano.

Requisiti e dettagli del contributo: fino a 400 euro

Nello specifico, il bando comunale consente di richiedere il contributo per l’acquisto di:

Biciclette tradizionali

Biciclette a pedalata assistita (e-bike)

Ciclomotori elettrici o a basse emissioni

Saranno ammessi all’agevolazione esclusivamente gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026 e nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione ufficiale del bando sul sito istituzionale dell’Ente. Le domande dovranno essere presentate complete di tutta la documentazione contabile e personale richiesta, pena l’inammissibilità dell’istanza.

Le dichiarazioni del Sindaco Gianni e del Vicesindaco Biamonte

L’intervento è stato commentato con soddisfazione dai vertici dell’Amministrazione comunale, che hanno evidenziato la portata strategica del provvedimento:

«Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa effettivamente sostenuta e documentata, fino ad un massimo rimborsabile pari a 400 euro. Questa misura rappresenta un investimento concreto per incentivare la mobilità sostenibile, offrendo ai cittadini un’opportunità importante per scegliere mezzi di trasporto più ecologici e rispettosi dell’ambiente. Invitiamo tutti gli interessati a consultare con attenzione il bando e a presentare la domanda nei termini stabiliti». — Pippo Gianni, Sindaco di Priolo Gargallo, e Alessandro Biamonte, Vicesindaco

Tutti i dettagli, i moduli di domanda e i criteri di priorità sono consultabili e scaricabili dal portale ufficiale del Comune di Priolo Gargallo.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale