Incendi e calamità a Siracusa, Spada (PD): «3,5 milioni stanziati per famiglie e aziende, risultato raggiunto»

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SIRACUSA / PALERMO – Arriva una svolta attesa da oltre tre anni per le centinaia di famiglie ed imprese della provincia di Siracusa colpite dai devastanti roghi dell’estate 2023 e dalle successive violente alluvioni che hanno flagellato il territorio aretuseo. Nell’ambito della Variazione di Bilancio approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana, sono stati stanziati 3,5 milioni di euro destinati ai ristori diretti per privati e attività produttive.

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A dare notizia del traguardo parlamentare è il deputato regionale del Partito Democratico Tiziano Spada, che ha seguito l’iter dei risarcimenti a Palazzo dei Normanni.

Spada (PD): «Superate le lungaggini burocratiche, risposte a chi ha subito danni»

«Dopo anni di battaglie e sollecitazioni, finalmente la Regione Siciliana ha stanziato le risorse necessarie per i ristori alle famiglie e alle imprese che hanno subito gravissimi danni nel 2023 dagli incendi nel Siracusano e dalle emergenze calamitose – dichiara il parlamentare regionale Tiziano Spada –. La mia perseveranza nell’interesse esclusivo del territorio e dei cittadini ha prodotto gli effetti sperati».

Sui tempi di erogazione, l’esponente dem evidenzia l’imminente pubblicazione dei decreti attuativi: «Dopo tre anni di ascolto e passaggi formali siamo riusciti a dare le risposte che il territorio attendeva. I fondi per i rimborsi saranno a breve pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Si tratta di una questione che ho seguito passo dopo passo per superare i blocchi della burocrazia e dare strumenti di ripartenza a chi vive e investe in Sicilia».

Oltre 100 le domande tra incendi e alluvioni a Melilli, Siracusa e Carlentini

Il bacino dei beneficiari ricprende diverse aree geografiche della provincia di Siracusa particolarmente colpite dagli eventi estremi degli ultimi 36 mesi:

Incendi estivi 2023: Oltre 100 le istanze censite e presentate da aziende, aziende agricole ed attività produttive nei territori di Siracusa, Melilli e Carlentini ;

Oltre 100 le istanze censite e presentate da aziende, aziende agricole ed attività produttive nei territori di ; Fenomeni alluvionali: Ristori estesi anche ai cittadini ed ai titolari di immobili che hanno subito danni a causa dei dissesti idrogeologici e delle esondazioni che hanno interessato a più riprese i comuni del comprensorio aretuseo.

«Un risultato importante – conclude Tiziano Spada – di cui beneficeranno direttamente centinaia di persone che hanno dovuto attendere fin troppo tempo per vedere riconosciuti i propri diritti».

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