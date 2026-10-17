Inchiesta Nexus, parla il sindaco Figura: «Nessun addebito, sono parte lesa: avanti a testa alta per Noto»

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NOTO (SIRACUSA) – L’eco dell’inchiesta giudiziaria «Nexus» continua ad agitare il dibattito politico nella provincia di Siracusa. Dopo le sollecitazioni giunte dall’opposizione e le dichiarazioni dell’onorevole Bruno Marziano, interviene per fare chiarezza e respingere ogni addebito il sindaco di Noto, Corrado Figura.

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Il primo cittadino netino interviene fermamente per puntualizzare la propria estraneità al procedimento penale e rispedire al mittente le richieste di chiarimento formale avanzate nei suoi confronti.

Richiamando gli atti dell’ordinanza di custodia cautelare e interdittiva emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, il sindaco Figura chiarisce il proprio profilo nell’ambito delle indagini:

«L’on. Marziano si documenti meglio e si renda conto che, in presenza dell’ordinanza del G.i.p. nella quale non sono indagato, non c’è nulla da chiarire, semmai sono parte lesa», precisa con nettezza Corrado Figura.