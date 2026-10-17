Nexus: scatta la sospensione per la consigliera Carbone

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Scatta la sospensione per la vice presidente del consiglio comunale, Concetta Carbone. La consigliera, attualmente agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta Nexus, lascia temporaneamente il proprio posto a Palazzo Vermexio in applicazione della legge Severino. La disposizione è stata della Prefettura di Siracusa. Al suo posto subentrerà Nicolò Saetta, che resterà in Consiglio comunale per tutta la durata della sospensione.

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L’inchiesta Nexus e gli arresti domiciliari

Il provvedimento prefettizio arriva nell’ambito dell’inchiesta Nexus, coordinata dalla Procura europea, che riguarda presunte irregolarità nell’affidamento di appalti pubblici a Siracusa.

Nell’ambito dell’indagine, nei confronti di Carbone il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Per lunedì è previsto l’interrogatorio di garanzia, un passaggio nel quale l’indagata potrà esporre la propria versione dei fatti e rispondere alle contestazioni.

La vicenda giudiziaria resta al centro dell’attenzione, mentre sul piano amministrativo il Comune si prepara a prendere atto della sospensione e delle conseguenti modifiche nella composizione del Consiglio.

Nicolò Saetta subentra in Consiglio comunale

A sostituire temporaneamente Concetta Carbone sarà Nicolò Saetta, che entrerà in Consiglio comunale per tutta la durata della sospensione.

Il subentro consentirà di garantire la continuità dei lavori dell’assemblea cittadina, in attesa degli sviluppi della vicenda giudiziaria e dei successivi provvedimenti sul piano istituzionale.