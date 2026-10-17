Caso RSA e Ospedale di Lentini, l’onorevole Carlo Auteri attacca: «Documenti clinici svelano gravi irregolarità: chiederò le dimissioni dei responsabili»

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LENTINI / SIRACUSA – Un duro affondo sul sistema sanitario provinciale e sulla gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). L’onorevole Carlo Auteri è intervenuto pubblicamente attraverso un post diffuso sui propri canali social per denunciare l’esistenza di un presunto quadro di omissioni e protocolli non conformi che coinvolgerebbe direttamente la struttura ospedaliera di Lentini e alcuni settori dell’ASP di Siracusa.

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«Ottenuta la documentazione clinica dopo numerosi ostacoli»

Il deputato regionale ha reso noto di essere entrato in possesso dei fascicoli clinici sollecitati da tempo, sottolineando le difficoltà incontrate nel corso dell’iter d’accesso agli atti:

«Vi informo di aver finalmente ricevuto la documentazione clinica richiesta, dopo i numerosi ostacoli incontrati finora. L’analisi di tali documenti rivela gravi irregolarità e conferma la presenza di protocolli non conformi», dichiara il parlamentare.

Mappa delle responsabilità e richiesta di dimissioni

Dall’esame delle carte, secondo quanto sostenuto da Auteri, emergerebbero criticità precise che valicano i confini del presidio lentinese per estendersi al management sanitario e alla gestione complessiva delle RSA nel territorio siracusano.

«È emerso un quadro di responsabilità precise, che coinvolge l’Ospedale di Lentini e alcuni dipendenti dell’ASP di Siracusa, con ulteriori criticità riguardanti la gestione di altre RSA. Di fronte a questa situazione, richiederò le immediate dimissioni dei soggetti coinvolti», afferma con fermezza Auteri.

L’approdo in Procura e la promessa: «Battaglia di legalità»

La vicenda si appresta ora a varcare le soglie degli uffici giudiziari e degli organi d’ispezione competente per gli accertamenti formali del caso.