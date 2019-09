La Teamnetwork Albatro Siracusa protagonista alle finali nazionali del CONI KINDER +Sport 2019

Siracusa, 27 settembre ’19 – Dopo la conquista del titolo regionale del 25 aprile scorso, la Teamnetwork Albatro Siracusa, gemellata con il MatTroina, oggi Erice, rappresenterà i colori della Sicilia nella disciplina della Pallamano alle finali nazionali del CONI KINDER + Sport 2019 ad Isola Capo Rizzuto – Crotone. Una manifestazione che vede migliaia di giovani classi 2006-2007-2008 (U13F, U12M) impegnati in varie discipline sportive che concorreranno al punteggio finale per regione e, dunque, per il titolo finale.

Ieri l’apertura dei giochi con la sfilata inaugurale degli atleti allo stadio di Crotone e questa mattina primo impegno per l’Albatro contro il Veneto, una delle favorite per la classifica finale, poi a seguire gli incontri con la Calabria e la rappresentativa Liguria.

La formazione – mista ragazzi e ragazzi come da regolamento – allenata per la componente siracusana dal tecnico Gianni Calvo verrà seguita in panchina dal dirigente Andrea Russo coadiuvato dal tecnico troinese Francesco Andolina. La delegazione siracusana vedrà anche la presenza del presidente Vito Laudani, del vice Andrea Cuzzupè e del dirigente Angela Drago.

“Si tratta di una esperienza che rimarrà impressa nei ricordi dei ragazzi che la vivranno di tutte le discipline e di tutte le regioni – afferma il presidente Vito Laudani – Siamo impegnati, come società, a creare sempre le migliori occasioni per momenti di aggregazione e condivisione, attraverso lo sport. Questa partecipazione dei nostri ragazzi, per il secondo anno consecutivo, al più importante appuntamento per lo sport giovanile di questa fascia di età, creato da Coni assieme alle federazioni sportive, è l’ennesima tappa per la missione della nostra associazione. È questo il risultato a cui miriamo e per questo tecnici, atleti e dirigenti della Teamnetwork Albatro lavorano con dedizione e impegno.”

Questi gli atleti impegnati nella Teamnetwork Albatro a rappresentare la Sicilia: Luca Cavazzuti, Domenico Fisichella, Alessio Pisana, Alessio Ferro, Giorgio Russo, Andrea Scollo, Elena Berrafato, Sonia Russo, Vanessa Armeli, Suenia Maria Averna, Gaia Furia, Giulia Nasca, Chiara Priolo, Elena Spalletta. Tecnico Francesco Andolina, dirigente Andrea Russo.

