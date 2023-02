La Uil Sicilia, incidenti sul lavoro: “Prevenzione e controlli”

“Tra mercoledì e ieri un morto di lavoro e due feriti gravi ad Avola, Palermo e Augusta. Servono prevenzione e controlli, non lacrime di coccodrillo. Sono passati oltre cinque mesi da quando lanciammo la sfida delle cose concrete al presidente della Regione chiedendo di colmare quei buchi negli organici degli Ispettorati del Lavoro che sono un indice di complicità con chi gioca quotidianamente sulla pelle degli operai. Adesso, sollecitiamo un confronto urgente con il governatore Schifani per sapere cosa vuol fare e in quanto tempo”.

Lo afferma la segretaria generale della Uil Sicilia, Luisella Lionti, commentando la notizia dell’incendio avvenuto ieri sera nello stabilimento Isab-Lukoil: “Nello stabilimento di Augusta – aggiunge l’esponente del Sindacato delle Persone – un lavoratore ha riportato ustioni per un episodio simile a quello avvenuto sempre all’interno della stessa azienda nel settembre dello scorso anno, quando i feriti furono due. Oggi, come in passato, vogliamo sapere se tutto è stato fatto per prevenire questi incidenti. Sempre che di incidenti si possa parlare”.

Luisella Lionti conclude ricordando che “la Uil con il suo leader nazionale Pierpaolo Bombardieri ha lanciato la campagna #zeromortisulavoro, riportando finalmente la necessaria attenzione su numeri da guerra civile che ora meriterebbero anche misure adeguate all’emergenza in corso”. “Noi siamo stanchi di protestare e sbattere contro muri di gomma. Se nuove mobilitazioni servono, siamo pronti a farlo. Contro l’indifferenza della politica e il cinismo di prenditori, che non meritano di essere chiamati imprenditori”.

