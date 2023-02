Regione – Osservatorio per il trasporto areo, Balsamo: “Assurdo che il Codacons non sia stato coilvolto”

“Nelle scorse ore si è svolta la prima riunione a Palazzo d’Orléans dell’Osservatorio regionale per il trasporto aereo, fortemente voluto dal presidente della Regione Renato Schifani per monitorare il traffico aereo da e per la Sicilia e contrastare l’aumento esorbitante delle tariffe, specialmente nei periodi di alta stagione.

Fa specie come di tale organismo non sia stato chiamato a fare parte il Codacons, la più importante e battagliera associazione nazionale di difesa dei cittadini, unico soggetto in Sicilia che da anni ha fatto della lotta contro il caro voli una delle proprie bandiere, con decine di esposti, denunce e iniziative di sensibilizzazione fino all’apertura di un’indagine dall’antitrust contro il caro voli in Sicilia, battaglia che solo da qualche mese la Regione sta confusamente cercando di intestarsi.

Sud chiama Nord e Sicilia Vera invitano l’assessore regionale ai Trasporti Alessandro Aricò a voler rivedere la composizione dell’Osservatorio, di cui riconosciamo l’importanza, procedendo a coinvolgere il Codacons che rappresenta da sempre le istanze e le esigenze dei cittadini, ed è per questo riconosciuto come autorevole punto di riferimento quando si tratta di diritti dei consumatori.”

Lo afferma il deputato di Sud chiama Nord Ludovico Balsamo.

Comments

comments