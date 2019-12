Maccarrone ottimo combattimento, ma rimedia un infortunio al piede

Il campione Maccarrone perde ai punti e si rimedia anche un infortunio al piede ma niente di grave per fortuna. Un entusiasmante combattimento, duro è pieno di alti e bassi con colpi molto duri da entrambi i fighter sono molto soddisfatto commenta l’atleta,

“Le sconfitte fanno crescere e di crescere non si smette mai”.

Bene i suoi allievi anche loro con combattimente non proprio facili portano a casa ottimi risultati alle

Regionali Sicilia Kick Boxing Priolo

1 Lorenzo Carpinteri all’esordio si comporta bene , ascolta l’angolo che vince per la prima volta il regionale Kick -75 kg

2 Pluchino Daniele , prestazione un po’ appannata che lascia l’amaro in bocca , dopo l’ottima prestazione del mondiale a Milano , peccato ma non si arrende.

2’ Lucy Gagliolo vince la semifinale alla grande e perde in fibale a dir di molti a causa di un verdetto degli arbitri ingiusto , Lucy ha meritato la vittoria combattendo come non mai, perfetta , inserimenti e combinazioni perfetti , ha tenuto il comando della gara iniziando tutte le azioni , ma il verdetto lascia l’amaro in bocca.

“La cosa importante” dice il campione in veste di preparatore “è che tutti gli atleti hanno fatto alla lettera quello che gli è stato suggerito dall’angolo ..

Adesso nessuna pausa per le feste di ricominciano subito gli allenamenti”.

