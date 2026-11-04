Manovra di Bilancio 2027-2029: il Ddl approda alla Camera, tra scadenze, coperture e vertici di maggioranza

ROMA – È stata ufficialmente incardinata alla Camera dei Deputati la legge di bilancio per il triennio 2027-2029. Il testo presentato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti imposta un livello massimo del saldo netto da finanziare pari a 132,4 miliardi per il 2027, 108,5 miliardi nel 2028 e 70,7 miliardi nel 2029.
Nel pomeriggio di oggi, l’ufficio di presidenza della Commissione Bilancio ha tracciato la tabella di marcia del provvedimento.
Il calendario dei lavori: audizioni ed emendamenti
Il presidente della Commissione Bilancio di Montecitorio, Giuseppe Mangialavori, ha ufficializzato le scadenze operative dell’iter parlamentare:
- Inizio audizioni (9-12 novembre): Il ciclo di audizioni delle parti sociali e delle istituzioni prenderà il via lunedì 9 novembre alle ore 12:00 e si concluderà giovedì 12 novembre alle 16:00 con l’intervento del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.
- Termine emendamenti (17 novembre): Le proposte di modifica da parte dei gruppi parlamentari dovranno essere depositate entro le ore 18:00 di martedì 17 novembre.
Come confermato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, il perimetro parlamentare servirà ad apportare eventuali correttivi alla manovra (entro la dote di 26 miliardi complessivi e circa 300 milioni riservati ai parlamentari).
Punti chiave della Manovra: Irpef, casa, scuola e pensioni
Il disegno di legge tocca diversi ambiti socio-economici principali:
- Fisco e Irpef: Per il 2027 le aliquote Irpef vengono rideterminate al 23% fino a 28mila euro, 33% fino a 55mila e 43% per la quota eccedente. Il regime forfettario degli autonomi sale a 100mila euro di ricavi.
- Casa e Auto: Cedolare secca sui negozi (C/1) al 21% (10% nei capoluoghi metropolitani). Sui canoni concordati stipulati nel 2027 l’aliquota scende al 5% (1% per gli under 36). Esenzione dal bollo auto per una sola vettura per nucleo familiare (fino a 80 kW).
- Coperture e Settore Finanziario: Raddoppiano le aliquote sulle transazioni finanziarie e sale l’addizionale Ires per banche e assicurazioni per il biennio 2027-2028. Aumentano le accise sui tabacchi e le aliquote su slot e VLT.
Il dibattito politico: scuola e pensioni agitano la maggioranza
L’avvio dell’iter ha riacceso il dibattito all’interno delle forze di governo e con l’opposizione:
- Mondo Scuola: Alle perplessità dell’opposizione espresse dalla senatrice M5S Barbara Floridia, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e il vicepremier Antonio Tajani hanno aperto alla rimozione dei tagli sul personale scolastico in sede di conversione parlamentare, potenziando le assunzioni.
- Capitolo Previdenza: Il vicepremier Matteo Salvini ha rivendicato la priorità della Lega sul superamento della legge Fornero con il fondo dedicato a “Quota 64” a partire dal 2027, mentre Forza Italia si è detta disponibile a rimodulare le coperture in favore dei pensionati dopo i confronti con i sindacati autonomi.
La legge di bilancio dovrà essere approvata in via definitiva da entrambi i rami del Parlamento entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio.
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