Truffa sventata a Priolo, il Comune elogia i Carabinieri: «Sicurezza e prevenzione garanzia per i cittadini»

PRIOLO GARGALLO – Il tempestivo ed efficace intervento dei Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo, che ha portato all’arresto in flagranza di reato di una coppia di truffatori intenti a raggirare un’anziana cittadina di 83 anni, incassa il fermo apprezzamento e la gratitudine dell’Amministrazione comunale.
Un episodio a lieto fine che testimonia la prontezza delle forze dell’ordine e l’importanza fondamentale della collaborazione attiva tra cittadini e istituzioni per la tutela delle fasce più fragili della popolazione.
Il plauso dell’Amministrazione ai Carabinieri
L’Amministrazione comunale ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per il brillante risultato operativo, sottolineando come la presenza capillare sul territorio rappresenti una costante garanzia di protezione:
«Rivolgiamo il nostro più vivo plauso e il nostro sincero ringraziamento ai Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo. L’intervento lampo che ha sventato la truffa e assicurato alla giustizia i responsabili è la dimostrazione concreta di un presidio attento, efficiente e sempre pronto a proteggere i nostri anziani e i nostri cittadini dai pericoli e dai raggiri».
Un impegno corale: il grazie a Polizia di Stato e Polizia Municipale
L’elogio del Palazzo Municipale non si limita al singolo intervento dell’Arma, ma abbraccia l’intero sistema di sicurezza e prevenzione attivo sul territorio priolese:
«La sicurezza di Priolo Gargallo è il frutto di un lavoro corale e quotidiano. Desideriamo esprimere il nostro profondo apprezzamento anche alla Polizia di Stato e alla nostra Polizia Municipale per lo sforzo straordinario che profondono ogni giorno. Dalle attività investigative ai servizi di pattugliamento e viabilità, la sinergia costante tra tutte le forze dell’ordine garantisce presidio, legalità e tranquillità alla nostra comunità, rendendo la nostra città un luogo sempre più sicuro».
L’invito alla cittadinanza: continuare a segnalare
Il Comune rinnova infine l’invito a tutta la cittadinanza, specialmente alle persone anziane e alle loro famiglie, a seguire l’esempio della donna che ha sventato il raggiro, segnalando immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi episodio o persona sospetta per fermare sul nascere ogni tentativo di reato.
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