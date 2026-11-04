Truffa sventata a Priolo, il Comune elogia i Carabinieri: «Sicurezza e prevenzione garanzia per i cittadini»

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PRIOLO GARGALLO – Il tempestivo ed efficace intervento dei Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo, che ha portato all’arresto in flagranza di reato di una coppia di truffatori intenti a raggirare un’anziana cittadina di 83 anni, incassa il fermo apprezzamento e la gratitudine dell’Amministrazione comunale.

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Un episodio a lieto fine che testimonia la prontezza delle forze dell’ordine e l’importanza fondamentale della collaborazione attiva tra cittadini e istituzioni per la tutela delle fasce più fragili della popolazione.

L’Amministrazione comunale ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per il brillante risultato operativo, sottolineando come la presenza capillare sul territorio rappresenti una costante garanzia di protezione:

«Rivolgiamo il nostro più vivo plauso e il nostro sincero ringraziamento ai Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo. L’intervento lampo che ha sventato la truffa e assicurato alla giustizia i responsabili è la dimostrazione concreta di un presidio attento, efficiente e sempre pronto a proteggere i nostri anziani e i nostri cittadini dai pericoli e dai raggiri».