Priolo, anziana reagisce al raggiro: il plauso di UilPensionati e l’elogio ai Carabinieri

Read this article in English→

PRIOLO GARGALLO – L’arresto in flagranza dei due truffatori che avevano preso di mira una donna di 83 anni a Priolo Gargallo registra l’intervento dei vertici del sindacato dei pensionati. Claudio Barone ed Emanuele Sorrentino, segretari generali di UilPensionati Sicilia e Siracusa, hanno espresso la propria soddisfazione per l’esito della vicenda, sottolineando l’importanza delle campagne di sensibilizzazione sul territorio.

Pubblicità

UilPensionati: «Reagire in quattro mosse»

Per la UilPensionati, la reazione lucida dell’anziana rappresenta un modello da seguire per contrastare i raggiri ai danni delle persone fragili:

«A Priolo Gargallo un’anziana ha sventato una truffa ai propri danni e consentito due arresti. Una storia a lieto fine, un esempio di come difendersi in quattro mosse da un fenomeno inquietante e diffuso: informarsi, aprire gli occhi, alzare la guardia e denunciare». — Claudio Barone ed Emanuele Sorrentino, UilPensionati Sicilia e Siracusa

Il grazie alle forze dell’ordine e l’impegno sindacale

Il sindacato ha rivolto un plauso unanime ai Carabinieri e alle forze dell’ordine per la tempestività dell’intervento e la costante presenza sul campo:

«Esprimiamo gratitudine alle forze dell’ordine non solo per avere immediatamente ed efficacemente risposto alla segnalazione della vittima, ma anche e soprattutto per l’attività di prevenzione che ogni giorno li vede a fianco di anziane e anziani in un lavoro di fondamentale divulgazione del rischio-raggiri». — Claudio Barone ed Emanuele Sorrentino

Barone e Sorrentino hanno poi confermato l’impegno diretto della UilPensionati nel promuovere “anticorpi” sociali contro questi reati:

«Siamo fortemente impegnati in questa opera di sensibilizzazione per aumentare la capacità di difesa contro un reato spregevole che preoccupa per il danno materiale e, ancor di più, per i contraccolpi psico-fisici prodotti nelle vittime».

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale