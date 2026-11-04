Quale futuro per i musei siciliani? A Catania l’appuntamento di ArtLab tra transizione digitale, accessibilità e nuove gestioni

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CATANIA – Quale futuro si prospetta per i musei siciliani e come renderli sempre più accessibili, attrattivi e connessi con il tessuto economico e sociale dei territori? A queste domande cercherà di dare risposta l’incontro “Accessibilità, partecipazione, transizione digitale e nuove forme di gestione dei musei e dei beni culturali”, in programma domani, giovedì 5 novembre, dalle 15:00 alle 18:00, presso l’Auditorium “Concetto Marchesi” del Palazzo della Cultura di Catania.

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L’evento si inserisce all’interno di ArtLab. Territori, Cultura, Innovazione, la piattaforma nazionale promossa da Fondazione Fitzcarraldo ETS, e segna l’avvio della prima tappa di un percorso triennale che il network culturale ha scelto di dedicare interamente alla Sicilia.

La forza della rete: oltre 200 strutture museali coinvolte

L’appuntamento è realizzato in stretta collaborazione con Anci Sicilia e valorizza l’esperienza della Rete dei Musei comunali della Sicilia, un progetto strategico che conta oggi l’adesione di circa 100 Comuni e più di 200 strutture museali dell’Isola.

L’obiettivo prioritario della rete è superare la frammentazione storica dei singoli siti custodi di patrimonio diffuso, mettendo a sistema competenze, strumenti digitali e modelli di governance innovativi per cogliere le sfide della modernità e garantire la sostenibilità economica delle istituzioni culturali locali.

Il programma e i tavoli di lavoro

I lavori del convegno saranno introdotti da Mario Emanuele Alvano, segretario generale di ANCI Sicilia, e si articoleranno in due fasi operative:

Prima sessione dibattito : Un confronto tra esperti, rappresentanti istituzionali e direttori di musei nazionali su accessibilità universale, ingaggio dei pubblici, transizione digitale, reti territoriali, nuovi modelli di gestione e opportunità offerte dall’ Art Bonus .

: Un confronto tra esperti, rappresentanti istituzionali e direttori di musei nazionali su accessibilità universale, ingaggio dei pubblici, transizione digitale, reti territoriali, nuovi modelli di gestione e opportunità offerte dall’ . Quattro tavoli di lavoro tematici: Un momento di workshop operativo in cui gli amministratori locali e i responsabili dei musei siciliani dialogheranno direttamente con direttori ed esperti provenienti da diverse regioni d’Italia per scambiare buone pratiche.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, previa iscrizione online sul portale di ArtLab, ed è rivolta ad amministratori, operatori del settore culturale e cittadini.

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