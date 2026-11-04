Medio Oriente e Midterm USA

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Il voto americano ridisegnerà a breve l’asse Washington-Gerusalemme

Secondo alcune analisi a caldo apparse sui media israeliani, gli equilibri geopolitici e diplomatici tra Israele e Stati Uniti si avviano verso una profonda trasformazione.

L’esito delle elezioni di metà mandato negli USA è caratterizzato dalla sconfitta repubblicana e dal passaggio del Congresso sotto il controllo democratico. Unito alle strategie della presidenza Trump e alle prospettive delle presidenziali 2028, pone Gerusalemme di fronte a sfide strategiche senza precedenti.

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L’impatto sul rapporto bilaterale si articola su tre fronti principali:

La gestione del conflitto con l’Iran

Il peso politico della guerra con Teheran si è rivelato determinante nelle urne. Secondo i sondaggi all’uscita dai seggi, il 62% degli elettori americani si è espresso contro la prosecuzione del conflitto. Con la necessità di rispondere al malcontento dell’opinione pubblica, la Casa Bianca si trova ora di fronte a due possibili scenari.

Innanzitutto, la via diplomatica che dovrebbe generare un’accelerazione dei negoziati con Teheran, per raggiungere un accordo che consenta a Washington di disimpegnarsi dal Medio Oriente e di poterlo presentare come un successo negoziale.

Come seconda opzione, una operazione lampo, con un intervento militare breve, ma ad alto impatto per poter dichiarare vittoria, disattivare la minaccia e ritirare rapidamente le truppe.

Entrambe le alternative rischiano di divergere dagli obiettivi di sicurezza a lungo termine di Israele, creando potenziali attriti con l’amministrazione americana.

Il nuovo Congresso e l’ascesa dell’ala progressista

Il passaggio di consegne al Congresso, consegna ai Democratici la presidenza delle commissioni chiave e la gestione dell’agenda legislativa. La crescita della componente progressista porta al centro del dibattito posizioni sempre più critiche verso la politica israeliana, con un aumento delle pressioni per promuovere indagini e audizioni ufficiali sulla gestione del conflitto a Gaza. Potrà condizionare o ridurre l’assistenza militare ed economica degli Stati Uniti a Israele ed infine riscrivere i termini della storicamente solida “relazione speciale” tra i due Paesi.

La corsa alle Presidenziali 2028

L’esito delle Midterm dimostra che la critica aperta alle politiche di Israele e a organizzazioni come l’AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) non costituisce più un ostacolo elettorale, bensì un fattore di attrazione per la base democratica. In vista delle primarie e delle elezioni presidenziali del 2028. Politici ed esponenti della nuova generazione progressista possono diventare modelli di riferimento per i futuri candidati. Il dibattito all’interno del Partito Democratico rischia di spostarsi verso posizioni sempre più intransigenti nei confronti di Gerusalemme.

Chiunque ambisca alla nomination democratica per la Casa Bianca dovrà fare i conti con un elettorato fortemente critico verso il tradizionale sostegno incondizionato a Israele.

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