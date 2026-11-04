Catania, smarrisce il portafoglio prima del volo: la Polizia rintraccia la turista ceca e glielo restituisce

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CATANIA – Una disavventura a lieto fine che si trasforma in una bella pagina di senso civico ed efficienza istituzionale. Una turista originaria della Repubblica Ceca ha potuto far rientro nel proprio Paese portando con sé un ricordo speciale e positivo della città di Catania e della Polizia di Stato, dopo aver rischiato di perdere documenti e denaro a poche ore dalla partenza.

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Il ritrovamento e le indagini lampo della Polizia

La donna aveva inavvertitamente smarrito per strada il proprio portafoglio, contenente contanti, carte di pagamento e l’indispensabile passaporto. A ritrovare l’oggetto è stato un cittadino che, dimostrando spiccato senso civico, lo ha immediatamente consegnato agli uffici del Commissariato Centrale della Polizia di Stato.

Ricevuto il portafoglio, gli agenti hanno avviato tempestivi accertamenti:

Verifica incrociata dei dati : Incrociando le generalità presenti sui documenti con i registri delle strutture ricettive etnee.

: Incrociando le generalità presenti sui documenti con i registri delle strutture ricettive etnee. Individuazione dell’alloggio: Risaliti alla struttura ricettiva che aveva ospitato la donna durante la vacanza.

La riconsegna prima dell’imbarco e la foto ricordo

Gli agenti sono riusciti a mettersi in contatto con la turista proprio mentre si trovava in città pronta a raggiungere l’aeroporto per il volo di rientro. Sollevata per la notizia, la donna si è recata in Commissariato dove le è stato riconsegnato l’intero contenuto del portafoglio.

Prima di salutare i poliziotti e ringraziarli per la professionalità e l’assistenza ricevuta, la turista ha chiesto di poter scattare un selfie con gli agenti per immortalare il lieto fine delle sue vacanze siciliane.

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