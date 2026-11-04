Grande Sicilia, nuove nomine nella provincia di Siracusa: Pirrera a Francofonte, Ruma a Carlentini. Vinciullo reggente a Pachino

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SIRACUSA – Prosegue l’opera di radicamento ed espansione organizzativa del movimento politico Grande Sicilia nei Comuni della provincia di Siracusa. Il commissario provinciale del partito, prof. Vincenzo Vinciullo, d’intesa con l’on. Giuseppe Carta, ha disposto una serie di nuove nomine per consolidare la presenza della forza politica negli enti locali della zona nord ed estremo sud del territorio.

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Le disposizioni organizzative recano la firma del commissario provinciale e la controfirma di Tony Bonafede, responsabile organizzativo provinciale di Grande Sicilia.

I nuovi commissari a Francofonte e Carlentini

L’assetto del movimento si arricchisce di nuove figure apicali nella zona dell’Altentino:

Francofonte : La prof.ssa Claudia Pirrera è stata nominata commissario cittadino.

: La prof.ssa è stata nominata commissario cittadino. Carlentini: Il prof. Michele Ruma assume la guida e la carica di commissario cittadino.

I neo commissari avranno il mandato formale di coordinare l’attività politica sul territorio, gestire le interrelazioni con le amministrazioni locali e la dirigenza provinciale e provvedere, entro il termine di trenta giorni, alla costituzione ufficiale dei rispettivi coordinamenti cittadini.

Commissariata la segreteria di Pachino

Novità rilevanti interessano anche la governance politica nel comune di Pachino. La segreteria locale è stata temporaneamente commissariata e la reggenza cittadina è stata assunta direttamente dal commissario provinciale Vincenzo Vinciullo.

La scelta consentirà di garantire la continuità dell’azione organizzativa e politica in attesa della futura designazione del nuovo coordinatore di collegio.

Vinciullo: «Ascolto diretto e struttura partecipata»

Sul valore politico del nuovo assetto è intervenuto direttamente il prof. Vincenzo Vinciullo:

«Stiamo lavorando per consolidare la presenza di Grande Sicilia in tutti i comuni della provincia di Siracusa. Le nuove nomine rappresentano un passaggio fondamentale nel percorso di strutturazione del partito. La presenza capillare sul territorio ha come scopo primario quello di ascoltare i cittadini e trasformare le loro richieste in proposte concrete. Il nostro obiettivo è continuare a rafforzare il movimento, valorizzando le energie locali e costruendo una struttura solida, vicina alle comunità». — Vincenzo Vinciullo, Commissario provinciale Grande Sicilia

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