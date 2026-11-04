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Lavori Terna sull’A19 Palermo-Catania: modifiche temporanee alla viabilità il 6 e 17 novembre e il 3 dicembre

Brevi sospensioni del traffico in entrambe le carreggiate tra le 7:00 e le 17:00 per i cantieri dell'elettrodotto "Chiaramonte Gulfi-Ciminna". Interventi anche con elicottero.
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PALERMO-CATANIA – Terna informa che, nell’ambito delle operazioni per la realizzazione del nuovo elettrodotto a 380 kV “Chiaramonte Gulfi-Ciminna”, si renderanno necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”.

I disagi e le brevi interruzioni della circolazione si concentreranno nelle giornate di venerdì 6 novembre, martedì 17 novembre e giovedì 3 dicembre, interessando entrambe le carreggiate dell’arteria autostradale.

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Orari e modalità delle interruzioni del traffico

Gli interventi si svolgeranno nell’arco della giornata, all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 17:00.

Per ridurre al minimo gli impatti sul flusso veicolare:

  • Sospensioni temporanee: La circolazione subirà blocchi di breve durata, limitati al tempo strettamente necessario per l’esecuzione in sicurezza delle singole fasi operative.
  • Ripristino rapido: Al termine di ogni singola operazione, il traffico verrà immediatamente riaperto e consentito regolarmente.

Operazioni ad alta specializzazione anche con elicottero

I lavori in programma prevedono operazioni complesse di cantiere:

  • Protezioni di sicurezza: Installazione e successiva rimozione di funi e reti di protezione a tutela della sede stradale.
  • Sorvolo elicottero: Stendimento dei cordini guida effettuato mediante l’ausilio di un elicottero specializzato.

Le modalità di gestione della viabilità e del filtraggio dei veicoli sono state preventivamente concordate da Terna con le autorità competenti e gli enti gestori dell’arteria, al fine di tutelare la sicurezza degli automobilisti e delle maestranze. Eventuali variazioni del calendario o riprogrammazioni per condizioni meteo avverse saranno tempestivamente comunicate.

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