Europee, Sicurezza

Maxi blitz antidroga, 490 arresti: Antoci esulta a Bruxelles

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Traguardo per i dati verso la criminalità organizzata parlano chiaro “Ben 490 persone arrestate, 37,6 tonnellate di cocaina e 118,6 tonnellate di cannabis sequestrate: sono i risultati della più vasta operazione antidroga mai condotta finora, che ha visto le forze di polizia dell’America Latina e dell’Europa collaborare in un’azione congiunta senza precedenti. A tutte loro va il nostro ringraziamento per l’impegno e la determinazione dimostrati”. A riportare i dati Giuseppe Antoci, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

La scorsa settimana, durante la plenaria di Strasburgo, il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione “Narcotraffico in acque europee: proteggere le nostre frontiere e sostenere i nostri agenti delle forze dell’ordine”.  Il testo chiede più fondi, maggiori risorse operative e una condivisione delle informazioni più efficace per contrastare un fenomeno che alimenta economie criminali, inquina quella legale e mette a rischio il futuro dei nostri giovani.

“Come relatore – conclude Antoci – di questo provvedimento per il gruppo The Left, ho lavorato per rafforzare il ruolo delle Istituzioni europee nella difesa della legalità e nel sostegno alle forze dell’ordine che ogni giorno affrontano la minaccia del narcotraffico. Oggi questa operazione ci conferma che siamo sulla strada giusta”.

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