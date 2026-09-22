Priolo Gargallo, controlli della Polizia: 95 identificati

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Lunedì 21 settembre su disposizione del Questore, sono stati eseguiti nel territorio del Comune di Priolo Gargallo dei controlli del territorio per contrastare episodi di criminalità diffusa.



Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo e al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, hanno effettuato numerosi posti di controllo in centro e nelle zone periferiche del priolese.

A seguito dei controlli sono state identificate 95 persone e controllati 60 veicoli.