Priolo in Arte: al via la IX Mostra dell’Angelo Custode

Tutto pronto per “Priolo in Arte, Blu di Prussia”, la IX edizione della Mostra dell’Angelo Custode, al Circolo Culturale Tommaso Gargallo il 25 settembre.
Una nuova edizione con opere di Francesco Buggea che sarà presentata dal Presidente Angelo Musumeci – in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono – alle 17.30 in Via Angelo Custode a Priolo Gargallo e aperta al pubblico gratuitamente fino al 4 ottobre.
Questa edizione sarà arricchita dalle opere di Francesco Buggea parte di una mostra intitolata: “Blu di Prussia”. Un percorso scenografico ed artistico sul primo pigmento sintetico della storia, che porta con sé il rigore della mente razionale, la precisione della chimica. E che si manifesta come l’imprevisto, il mistero che sfugge al controllo.
L’artista Buggea sarà affiancato da altre quattro artiste priolesi: Cetty Urso, Floriana Materazzo, Elisa Gozzo e Antonella Gentile, che esporranno le loro opere.