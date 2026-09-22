Catania, sfida allo spreco alimentare con Banco Alimentare

Fai caso a quanto cibo sprechi ogni giorno? Per comprenderlo e avere una panoramica chiara sulle proprie azioni arriva il 29 settembre a Catania “Take EAT Seriously – Don’t play with food!”.

Il progetto europeo promosso da Fondazione Banco Alimentare in partenariato con Shair.Tech S.r.l., Politecnico di Milano e Confconsumatori APS e finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito delle attività della Health and Digital Executive Agency – HaDEA per trasformare la consapevolezza sullo spreco in comportamenti concreti e virtuosi.

Un’occasione per capire cosa facciamo giornalmente: comprare troppo, accumulare scorte e ritrovarsi a dover gestire ciò che abbiamo in frigorifero o nel congelatore tra poco tempo, poco spazio e due apericena con gli amici fuori programma.

Basti pensare che in Europa, ogni anno, vengono sprecati oltre 58 milioni di tonnellate di cibo, circa 130 chili per abitante. Più della metà dello spreco alimentare, il 53%, avviene nelle famiglie, aspetto su cui si concentra il progetto, intervenendo prima ancora che il cibo diventi eccedenza da recuperare e costruire una cultura che ne riconosca il valore e prevenga lo spreco attraverso i comportamenti quotidiani.

L’occasione pensata per la Giornata Internazionale della consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari prevede anche quiz e attività interattive, il cui centro sarà la presentazione della FolLoW-App, lo strumento digitale sviluppato nell’ambito del progetto. Un incontro interattivo, quindi, nel quale cittadini, imprese, startup, volontari e associazioni potranno mettere alla prova le proprie abitudini e scoprire quanto cibo sprechiamo spesso senza accorgercene.