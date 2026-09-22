Siracusa, UGL in mobilitazione per la Finanziaria 2027

UGL Siracusa si mobilita in merito alla finanziaria 2027 nella grande iniziativa nazionale del sindacato denominata “Cento piazze per l’equità e lo sviluppo”.

Gli appuntamenti previsti sono il 24 settembre a partire dalle ore 7,00 ingresso Ospedale Umberto I°; il 26 settembre nell’area industriale dalle ore 6,00, porto di Augusta , area portuale Taggia, cantieri Risam, Igm, Megara ambiente, Progit, ed cantieri forestali zona montana

A livello locale il sindacato l’UGL Siracusa aderisce storicamente alle giornate di mobilitazione nazionale organizzate nelle piazze di tutta Italia e l’obiettivo territoriale per presentare ai cittadini e ai lavoratori i punti chiave e le richieste che la confederazione guidata dal Segretario Generale Paolo Capone intende sottoporre al Governo per la definizione della manovra d’autunno.

Il focus del sindacato sarà sulle tasse più leggere per i dipendenti; detassazione della tredicesima; meno tasse per chi assume giovani e donne del Mezzogiorno e altre aree in difficoltà; proroga degli incentivi sui rinnovi dei contratti collettivi di lavoro, sui contratti di produttività e sul welfare aziendale.

E ancora il rifinanziamento del fondo per la partecipazione dei lavoratori; abbattimento dei costi per l’energia, materie prime e burocrazia; regole condivise per andare in pensione; rivalutazione piena degli assegni pensionistici; potenziamento del sostegno al reddito per le famiglie in difficoltà; regole condivise per andare in pensione; rivalutazione piena degli assegni pensionistici; potenziamento del sostegno al reddito per le famiglie più disagiate.

Rafforzamento dei congedi parentali, sblocco di tutte le risorse del piano casa Italia e investimenti su scuola, sanità e politiche sociali.