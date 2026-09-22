Serie A Gold: derby siciliano Albatro-Haenna a Siracusa

Nuova gara per il Teamnetwork Albatro Siracusa e Orlando Haenna che si ritrovano il 23 settembre per il match valevole come terza giornata di campionato. Alla Palestra Acradina “Pino Corso” si disputerà l’incontro. Gli ennesi arrivano da due sconfitte consecutive in altrettante partite giocate, mentre i padroni di casa hanno dalla loro la vittoria di sabato scorso a Chiaravalle in attesa di recuperare il match contro Sassari.



Da una parte quindi la squadra di casa che vuole tenere alta la media, dall’altra i ragazzi di Fabrizio Di Vincenzo che vogliono smuovere la classifica. “Abbiamo giocato – dice Mateo Garralda -due partite contro Haenna e penso sia una squadra ben assortita. Loro hanno sicuramente meno pressione rispetto a noi e questo aiuta a giocare con maggiore scioltezza. Hanno giocato alla pari contro Cologne per almeno 40 minuti. Hanno una buona organizzazione difensiva e un terzino (il lituano Orlovskis ndr) che segna molto.



Per quanto ci riguarda siamo consapevoli che abbiamo l’obbligo di vincere. – conclude il tecnico spagnolo – Per farlo non potremo però concedere nulla e giocare al massimo. Se non riusciremo a fare questo sarà una partita complicata”.

Sarà possibile guardare la partita in diretta streaming sulla piattaforma PallamanoTv.