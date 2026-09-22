Siracusa, scommesse a minori e crack: controlli e denunce

La Questura di Siracusa durante i controlli dei centri di raccolta scommesse per contrastare i giochi illegali, con la partecipazione dei minori, gli agenti della Polizia di Stato, ha trovato in un centro di raccolta scommesse gravi irregolarità.

La vicenda è accaduta lo scorso fine settimana quando – con l’ausilio di personale dei Monopoli di Stato e della Polizia Municipale – è stato scoperto il titolare di una società che gestiva l’esercizio di raccolta scommesse, sito nella zona alta della città. L’uomo è stato denunciato e sanzionato amministrativamente per oltre 6.000 euro.

L’esercizio era privo di licenza e all’interno sono stati trovati alcuni minori ai quali veniva consentito di effettuare delle scommesse in violazione della normativa vigente.

Inoltre, agenti della Polizia di Stato, in forza alle Volanti della Questura di Siracusa, in servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso, nel corso di un controllo su strada, una donna in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente (crack) e l’hanno segnalata all’Autorità Amministrativa competente.

Alla donna è stata ritirata anche la patente.