Melilli, al via la Sagra do Cudduruni: tre giorni di festa

Conto alla rovescia di poche ore per la Sagra do Cudduruni a Miliddisa dell’11 settembre in Piazza Umberto a Melilli.

Iniziativa che fa parte del progetto “Terrazza d’Estate – Sotto il Sole degli Iblei” che prevede tre serate pensate per celebrare la tradizione gastronomica locale e animare il cuore della città con musica e spettacolo.



Una sagra animata soprattutto di sapori da esplorare con gli stand gastronomici di cucina tipica siciliana e della tradizione melillese e anche da spettacoli pensati per ogni età a ingresso gratuito. L’11 settembre alle 21.00 ci sarà il gruppo musicale degli ASAC – EDEN.

Sabato 12 settembre, sempre alle 21.00, è la volta delle risate a crepapelle con i Falsi d’Autore. Mentre domenica 13 settembre, attesissimo il gran finale alle 21.00 in Piazza Umberto con la band al femminile Bambole di Pezza, tra le realtà più riconoscibili della scena rock italiana contemporanea.

«Tre giornate – dice il sindaco Giuseppe Carta – che uniscono tradizione e contemporaneità, i profumi e i sapori della cucina popolare melillese alla musica dal vivo e allo spettacolo. La Sagra do Cudduruni a Miliddisa è uno degli appuntamenti del programma “Terrazza d’Estate – Sotto il Sole degli Iblei”, con cui continuiamo a valorizzare il nostro territorio e a creare occasioni di incontro e partecipazione.

Invito tutti a raggiungerci in Piazza Umberto e a vivere insieme queste tre serate, riscoprendo le nostre tradizioni e lasciandosi coinvolgere dall’atmosfera della festa e dagli spettacoli in programma».