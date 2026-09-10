Tragico incidente a Modica: muore un ragazzo di 17 anni

Modica – È morto il ragazzo di 17 anni, originario di Pozzallo, rimasto coinvolto nel gravissimo incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 17.25, lungo la strada della Michelica, nel tratto precedente contrada Beneventano.
La vittima, identificata con le iniziali E.G.R., si trovava all’altezza della curva conosciuta come “Gigi Olivari”, quando si è verificato l’incidente. Nonostante i soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare.
Le autorità competenti stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.
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