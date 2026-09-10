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Catania, Cronaca, Italia, Sicilia, Siracusa

Carceri siciliane, allarme sicurezza: l’USPP in visita a Catania e Siracusa

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Stamattina una delegazione nazionale del sindacato U.S.P.P. (Unione Sindacati Polizia Penitenziaria) giungerà da Roma in Sicilia per effettuare visite e ispezioni sui luoghi di lavoro presso le strutture penitenziarie del territorio, in relazione ai fatti di violenza accaduto nei giorni scorsi.

In particolare, giovedì 10 ci si concentrerà sulla verifica delle condizioni lavorative del personale di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Catania “Piazza Lanza”, mentre venerdì 11 settembre sarà la volta della Casa Circondariale di Siracusa.

L’incontro avverrà alla presenza del Dott. Giuseppe Moretti – Presidente Nazionale USPP, Dott. Francesco Laura – Vicepresidente Nazionale USPP, Dott. Francesco D’Antoni – Vicepresidente Nazionale USPP, Calogero Zarbo – Responsabile Nazionale del Coordinamento Giovani USPP.

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