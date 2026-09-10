La consigliera Rabbito lascia il gruppo “Insieme”

La consigliera comunale Daniela Rabbito ha lasciato il gruppo consiliare “Insieme” per intraprendere un nuovo percorso politico.

“Sono stati tre anni intensi – ha commentato il capogruppo Ivan Scimonelli – nei quali abbiamo condiviso un’esperienza consiliare fatta di lavoro, confronto e impegno politico, anche attraverso posizioni e sensibilità differenti. Ringraziamo la Consigliera Rabbito per il contributo offerto in questi anni e per il percorso politico condiviso all’interno del nostro gruppo. Le scelte politiche appartengono alla libertà di ciascuno e, come tali, vanno rispettate”.