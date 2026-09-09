Addio a Elio Zamuto: Siracusa perde una delle grandi voci del cinema

È morto oggi, 9 settembre, a Oriolo Romano, Elio Zamuto, attore, doppiatore e direttore del doppiaggio. Aveva 85 anni. Con lui scompare una figura importante della storia dello spettacolo italiano, un artista che per oltre sessant’anni ha attraversato cinema, televisione e doppiaggio con professionalità, eleganza e una voce diventata familiare a milioni di spettatori.

Nato a Siracusa il 1º maggio 1941, Elio Zamuto, pseudonimo di Elio Mazzamuto, apparteneva a quella generazione di interpreti che hanno contribuito a costruire una stagione irripetibile del cinema e della televisione italiana. La sua carriera, iniziata negli anni Sessanta, si è sviluppata attraverso numerose esperienze sul grande e sul piccolo schermo, ma è soprattutto nel mondo del doppiaggio che il suo talento ha trovato una delle sue espressioni più riconoscibili.

Zamuto ha infatti prestato la propria voce a importanti interpreti internazionali, contribuendo a rendere indimenticabili personaggi e protagonisti del cinema e delle serie televisive. Una carriera nel doppiaggio che lo ha visto confrontarsi con attori di primo piano e che lo ha trasformato in una delle voci più autorevoli della scuola italiana.

Parallelamente al doppiaggio, ha lavorato come attore in numerose produzioni cinematografiche, attraversando soprattutto quella stagione del cinema italiano degli anni Settanta nella quale il genere poliziesco e il cinema d’azione rappresentavano una parte significativa della produzione nazionale. La sua presenza sullo schermo si è intrecciata con quella di numerosi protagonisti del cinema italiano, lasciando testimonianze preziose di un’epoca oggi profondamente rimpianta.

Ma ricordare Elio Zamuto significa soprattutto ricordare un professionista che ha fatto della voce uno strumento di interpretazione. Nel doppiaggio non esiste soltanto la tecnica: servono sensibilità, misura, capacità di comprendere un personaggio e di restituirne emozioni e personalità. Zamuto possedeva queste qualità e le ha messe al servizio di una professione che per decenni ha rappresentato una delle eccellenze artistiche italiane.

La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e, in particolare, nella grande comunità del doppiaggio italiano. Ma lascia anche un patrimonio artistico destinato a rimanere nel tempo, perché le voci degli interpreti più importanti non appartengono soltanto agli archivi: continuano a vivere nei film, nelle serie televisive e nella memoria di chi li ha ascoltati.

Per Siracusa, città nella quale Elio Zamuto era nato, la sua morte rappresenta anche la perdita di un figlio illustre che ha portato il nome della propria terra nel panorama nazionale dello spettacolo.

Oggi il cinema italiano saluta un artista discreto ma straordinariamente importante. Un uomo di teatro, cinema, televisione e soprattutto di voce. Una voce che per decenni ha accompagnato il pubblico e che, proprio per questo, continuerà a parlare attraverso le immagini e i personaggi ai quali Elio Zamuto ha regalato una parte di sé.

Addio, Elio. Il sipario si chiude, ma la tua voce continuerà a vivere.