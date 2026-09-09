Priolo: Rita Limer consulente del sindaco

Rita Limer nuovo consulente esperto del Sindaco Pippo Gianni. Insegnante ed ex assessore, si occuperà di Attività e Valorizzazione del Patrimonio e delle iniziative culturali.

“Rita Limer – ha dichiarato il Sindaco Gianni – già durante il suo mandato da assessore ha dato prova di professionalità, esperienza e competenze coerenti con le finalità dell’incarico e, in particolare, con le attività di promozione, valorizzazione e sviluppo delle iniziative culturali. Siamo sicuri che in questo nuovo ruolo potrà fornire un qualificato contributo, di proposta e impulso politico-amministrativo in materia culturale.”

Il neo consulente ha incontrato questa mattina il Sindaco Gianni per ringraziarlo della fiducia mostrata nei suoi confronti ed è già al lavoro per organizzare una serie di iniziative.

Il primo appuntamento si terrà il 29 settembre, alle ore 17:00, presso la Biblioteca comunale di Priolo Gargallo, dove sarà presentato il libro dal titolo “Siamo tutti il SuperEroe di qualcuno” di Michele Merulla, scrittore emergente, giovane priolese che dedica il suo tempo libero agli altri.

Presenti oggi anche gli assessori Gipi Marullo e Federica Limeri.

“Faremo un lavoro di squadra tra Pubblica Istruzione, Servizi Sociali e Cultura – spiega Rita Limer – insieme al Sindaco Gianni e al resto della Giunta”.