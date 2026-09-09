Piano Regolatore Portuale, Augusta avvia il percorso dopo 58 anni

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Dopo 58 anni Augusta compie un passo atteso da tempo e avvia il percorso per il nuovo Piano Regolatore Portuale, strumento fondamentale per la programmazione e lo sviluppo dello scalo megarese.

L’atto è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale, un risultato accolto con soddisfazione dal sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, che ha voluto ringraziare il presidente dell’Aula e tutti i consiglieri comunali per il voto favorevole.

«Voglio ringraziare tutto il Consiglio comunale e il presidente dell’Aula per aver approvato all’unanimità un atto che Augusta attendeva da 58 anni», ha dichiarato Di Mare.

Per il primo cittadino si tratta dell’avvio di «un percorso fondamentale per immaginare il presente e il futuro della nostra città». L’approvazione rappresenta infatti un passaggio significativo per dotare finalmente il porto di uno strumento moderno di programmazione e sviluppo, in grado di accompagnare le trasformazioni che interesseranno Augusta nei prossimi anni.

Il ruolo dell’Autorità di Sistema Portuale

Un ringraziamento particolare è stato rivolto dal sindaco all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e al presidente Francesco Di Sarcina.

«Questo risultato – ha sottolineato Di Mare – è l’ennesima dimostrazione del lavoro portato avanti dall’Adsp e della capacità di costruire una visione di lungo periodo per il nostro scalo e per la nostra comunità».

Il Piano Regolatore Portuale, secondo il sindaco, non rappresenta soltanto uno strumento tecnico e urbanistico, ma costituisce una leva strategica per lo sviluppo del territorio.

«Significa programmare, attrarre investimenti, creare opportunità e mettere in connessione lo sviluppo del porto con quello della città», ha evidenziato.

«Valorizzare la continuità del lavoro»

Nel suo intervento Di Mare ha inoltre rimarcato l’importanza di riconoscere il lavoro svolto dalle istituzioni e ha collegato il percorso del Piano Regolatore Portuale alla necessità di garantire continuità alla guida dell’Autorità di Sistema Portuale.

«Credo che il lavoro serio e concreto debba sempre essere riconosciuto e premiato», ha affermato il sindaco,