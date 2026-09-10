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Cronaca, Italia, Sicilia, Siracusa

Siracusa, arrestato 23enne per spaccio: sequestrati 700 gr di cocaina e oltre 1kg di hashish

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Seguici e aiutaci a crescereSiracusa arrestato 23enne spaccio

Nuovo arresto da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Siracusa che, coadiuvati da personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, ha arrestato in flagranza di reato un 23enne di Floridia per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.


L’uomo, con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, nel corso di una perquisizione domiciliare svolta in un casolare di sua proprietà in contrada Fegotto di Floridia, è stato trovato in possesso di complessivi 700 grammi di cocaina e 1.110 grammi di hashish suddiviso in 11 panetti insieme a materiale vario per il confezionamento delle dosi e lo spaccio.

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