Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Economia, Italia, Priolo Gargallo, Sicilia

Polo industriale siracusano a rischio: il 12 settembre è decisivo

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescere

Una data che potrebbe essere quella decisiva per il destino del Polo petrolchimico siracusano: 12 settembre.

Questo giorno è emblematico perché scade il termine di 36 mesi previsto dal decreto interministeriale del 12 settembre 2023, che permette all’IAS di proseguire le attività con limiti emissivi provvisori.

Senza un’eventuale proroga o intervento straordinario, il mancato rispetto del cronoprogramma e delle prescrizioni ambientali potrebbe determinare la decadenza della deroga e l’arresto degli scarichi e delle produzioni.

Pippo Ansaldi, ambientalista ed ex presidente della società che gestisce il depuratore biologico consortile di Priolo lancia l’allarme, sostenendo che tale scadenza è impossibile.

Per ostacolare il blocco i gruppi industriali hanno stanziato oltre 200 milioni di euro per realizzare impianti autonomi di depurazione. ISAB Sud e Versalis hanno già completato il distacco dall’IAS, mentre Priolo Servizi conta di farlo entro settembre, Sasol entro fine anno e Sonatrach non concluderà le opere prima della primavera 2027.

La chiusura delle condotte verso l’IAS prima del collaudo dei nuovi impianti, secondo Giuseppe Ansaldi, causerebbe lo stop tecnico delle attività. A questo si aggiunge anche il progetto della Regione di rifunzionalizzazione dell’IAS come presidio uso civile.

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts