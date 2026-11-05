Messina, pauroso incendio in Piazza Cavallotti: 30 Vigili del Fuoco in azione sul tetto di un edificio

Seguici e aiutaci a crescere

Read this article in English→

MESSINA – Ore di apprensione nel cuore di Messina. I Vigili del Fuoco sono attualmente impegnati in un imponente intervento in Piazza Felice Cavallotti a causa di un vasto incendio che ha interessato la copertura e il tetto di uno stabile del centro.

Sul posto sono operative circa 30 unità del Corpo nazionale, coordinate per circoscrivere l’incendio ed evitare che le fiamme possano penetrare all’interno delle abitazioni e dei piani sottostanti dell’edificio.

Pubblicità

Le operazioni di spegnimento e i mezzi sul campo

L’allarme è scattato rapidamente richiamando sul luogo del rogo diverse squadre di soccorso inviate dal Comando provinciale di Messina:

Contenimento dall’alto : Per domare le fiamme nei punti più alti e difficilmente accessibili della struttura si sta impiegando un’autoscala.

: Per domare le fiamme nei punti più alti e difficilmente accessibili della struttura si sta impiegando un’autoscala. Messa in sicurezza: Gli operatori stanno lavorando per abbattere i focolai residui e verificare l’eventuale presenza di persone o danni strutturali ai solai.

Le forze dell’ordine hanno cinturato l’area di Piazza Cavallotti per agevolare il passaggio dei mezzi d’emergenza e garantire la sicurezza dei passanti e dei residenti. Le cause del rogo restano al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale