Cronaca, Incendi, Italia, Messina, Sicilia

Messina, pauroso incendio in Piazza Cavallotti: 30 Vigili del Fuoco in azione sul tetto di un edificio

Fiamme ad alta quota nel centro cittadino. Squadre al lavoro con le autoscale per contenere il rogo ed evitarne la propagazione.
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MESSINA – Ore di apprensione nel cuore di Messina. I Vigili del Fuoco sono attualmente impegnati in un imponente intervento in Piazza Felice Cavallotti a causa di un vasto incendio che ha interessato la copertura e il tetto di uno stabile del centro.

Sul posto sono operative circa 30 unità del Corpo nazionale, coordinate per circoscrivere l’incendio ed evitare che le fiamme possano penetrare all’interno delle abitazioni e dei piani sottostanti dell’edificio.

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Le operazioni di spegnimento e i mezzi sul campo

L’allarme è scattato rapidamente richiamando sul luogo del rogo diverse squadre di soccorso inviate dal Comando provinciale di Messina:

  • Contenimento dall’alto: Per domare le fiamme nei punti più alti e difficilmente accessibili della struttura si sta impiegando un’autoscala.
  • Messa in sicurezza: Gli operatori stanno lavorando per abbattere i focolai residui e verificare l’eventuale presenza di persone o danni strutturali ai solai.

Le forze dell’ordine hanno cinturato l’area di Piazza Cavallotti per agevolare il passaggio dei mezzi d’emergenza e garantire la sicurezza dei passanti e dei residenti. Le cause del rogo restano al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco.

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