Statale 114: tavolo tecnico in Prefettura per le criticità della strada

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In occasione dell’incontro, il Sindaco Pippo Gianni ha nuovamente ribadito con fermezza l’assoluta necessità di intervenire in maniera concreta e tempestiva per garantire adeguati livelli di sicurezza a tutela dei cittadini e di tutti gli utenti della strada.

Nel corso del tavolo tecnico è stata evidenziata ancora una volta la strategicità di questa importante arteria viaria, interessata quotidianamente da significativi volumi di traffico e strettamente connessa alla presenza della zona industriale, che rappresenta uno snodo fondamentale per l’economia e la mobilità dell’intero comprensorio.

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Il Sindaco Gianni ha inoltre richiamato l’attenzione dei presenti sui recenti incidenti che si sono verificati negli stabilimenti industriali limitrofi all’asse viario, episodi che hanno ulteriormente messo in luce la necessità di disporre di una viabilità sicura, efficiente e adeguata a supportare sia le ordinarie esigenze di mobilità sia l’eventuale gestione delle emergenze.

A seguito del confronto tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, è stato programmato un sopralluogo operativo per martedì 10 novembre, al quale prenderanno parte gli enti competenti, con l’obiettivo di verificare direttamente le eventuali ulteriori criticità presenti lungo l’arteria e individuare le soluzioni più idonee da attuare nel più breve tempo possibile.

«La sicurezza dei cittadini deve rappresentare una priorità assoluta. La SP ex SS 114 costituisce un’infrastruttura strategica non solo per la viabilità ordinaria e per il collegamento con l’area industriale, ma soprattutto per la sicurezza dei cittadini in caso di eventi incidentali. Per questo motivo è indispensabile accelerare il percorso verso interventi concreti e non più rinviabili, capaci di assicurare adeguati standard di sicurezza e funzionalità», – ha dichiarato il Sindaco.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima prioritá l’evolversi della situazione, mantenendo alta l’attenzione su una questione che riveste carattere prioritario per il territorio.

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