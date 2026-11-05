Battesimo del mare per gli studenti del Rizza-Insolera

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Nella mattinata odierna la Capitaneria di Porto di Siracusa ha aperto le porte agli studenti delle prime classi dell’istituto nautico “RIZZA-INSOLERA”, rinnovando la tradizione del “battesimo del mare” anche per l’anno scolastico 26/27.

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa Capitano di Vascello C.V. (CP) Antonio CACCIATORE, ha accolto gli studenti ed i docenti, manifestando il proprio compiacimento per la la gradita visita e complimentandosi con i ragazzi per la scelta scolastica effettuata. L’Istituto Nautico siracusano li formerà quali futuri operatori del mare, in un settore lavorativo che vede la marineria italiana primeggiare per qualità nel mondo dello shipping internazionale.

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Un saluto particolare è stato reso da Don Claudio MAGRO della STELLA MARIS locale e dalla Presidente Alessandra SALERNO, che hanno indicato l’Associazione come punto di riferimento dei marittimi che scalano il complesso portuale siracusano in collaborazione con il WELFARE della Gente di Mare.

Gli studenti, più di un centinaio, hanno partecipato con entusiasmo ed interesse all’iniziativa, imbarcando su di una unità messa a disposizione del locale Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli, per un giro istruttivo nell’ambito del Porto Grande di Siracusa, accompagnati dal personale della Guardia Costiera, che ha illustrato loro i compiti di governance dei porti e delle connesse attività di polizia marittima, passando poi alla materia della sicurezza della navigazione ed infine alla tutela dell’ambiente marino e costiero.

Gli studenti, inoltre, sono stati ospiti anche del rimorchiatore “Santa Panagia” appartenente alla società concessionaria “Rimorchiatori Augusta Srl” incontrando il Comandante e il Direttore di Macchina, i quali hanno illustrato i diversi compiti dei servizi tecnico-nautici all’interno dell’organizzazione portuale.

La mattinata si è conclusa con l’incontro con l’equipaggio della motovedetta S.A.R. (Search and rescue) CP 323, che ha illustrato le specialità dell’unità navale e il servizio di soccorso marittimo che viene garantito ininterrottamente 24 ore al giorno per tutto l’anno, dal personale ivi imbarcato.

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